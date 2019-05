Preço dos imóveis para lojas com maior aumento desde 2010

O preço dos imóveis para lojas registou o maior aumento desde 2010. O índice de preços das propriedades comerciais aumentou 5,14 pontos em 2018 para 110,52 pontos, anunciou esta quarta-feira o INE – Instituto Nacional de Estatística. Este índice está próximo do máximo histórico, que data de 2009 (112,33 pontos).

Ainda assim, pelo terceiro ano consecutivo, o índice do preço dos imóveis para casas aumentou mais do que o índice do preço dos imóveis para comércio.

“Tal como nos dois anos anteriores, em 2018, o mercado dos imóveis residenciais (IPHab) voltou a evidenciar um ritmo de crescimento dos preços superior ao das propriedades comerciais (IPPCom), tendo o aumento do Índice de Preços da Habitação (IPHab) superado em 5,4 p.p. a taxa de variação do IPPCom”, salienta o INE.

O índice de preços das propriedades comerciais é uma estimativa que resulta de “uma relação funcional entre o logaritmo dos preços de transação das propriedades comerciais e as suas características (e.g., área, localização)”.

Com este índice, o INE consegue medir a evolução dos preços das propriedades comerciais transacionadas no território português.