Preço médio das habitações subiu 17,2% no primeiro trimestre em Portugal

O preço médio de venda de alojamentos familiares em Portugal subiu 17,2% no primeiro trimestre do ano para 1.454 euros por metro quadrado. Números que representam uma aceleração face ao trimestre anterior, quando o preço médio havia subido 14,1%.

Os dados são das Estatísticas de Preços da Habitação ao nível local, do Instituto Nacional de Estatística, e mostram que, em Lisboa, a aceleração dos preços foi "menos expressiva" do que no país.

No topo da tabela temos o Algarve, com valores medianos de habitação de 2.237 euros/m2, seguido da Área Metropolitana de Lisboa (1.986 euros/m2), da Região Autónoma da Madeira (1.586 euros/m2) e da Área Metropolitana do Porto (1.555 euros/m2). Todas estas regiões apresentam valores acima da média nacional, embora Lisboa e a Madeira apresentem crescimentos homólogos inferiores à referência nacional, com aumentos de 16,4% e de 14,2%, respetivamente. Pelo contrário, no Algarve e no Porto a variação é superior à média nacional, com crescimentos de 22% e de 17,4%, respetivamente.

Destaca ainda o INE que no Alto Alentejo, na Lezíria do Tejo e na Beira Baixa os preços médios de venda da habitação caíram 5,1%, 0,6% e 0,5%, respetivamente, em relação ao primeiro trimestre de 2021. O Alto Alentejo é mesmo a região com o preço médio de venda de casas mais baixo do país: 500 euros por metro quadrado. Seguem-se as Beiras e Serra da Estrela, com 580 euros/m2, o Baixo Alentejo, com 623 euros/m2, e a Beira Baixa com 630 euros/m2.

