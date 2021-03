Preço médio do gasóleo subiu 3,9% em fevereiro e o da gasolina aumentou 3,4%

Combustíveis © José Carmo / Global Imagens

O preço médio da gasolina simples 95 aumentou 3,4% em fevereiro, face ao mês anterior, o que representa "o sexto aumento consecutivo". Os impostos continuam a representar a componente com maior expressão na formação do preço ao consumidor, representando em fevereiro 62,3% do total da fatura da gasolina. Mesmo assim, 1,5 pontos percentuais abaixo de janeiro, quando valiam 63,8%.

Também o gasóleo subiu pelo sexto mês consecutivo, em Portugal, com o preço em fevereiro a ser 3,9% superior ao do mês anterior. Neste caso, a parcela de impostos corresponde a 56,1% do total da fatura de abastecimento, uma descida, também, de 1,5 pontos percentuais face a janeiro.

Estes são dados do Boletim do Mercado dos Combustíveis e GPL, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, e que mostra que o custo da matéria-prima e respetivo frete pesou, em fevereiro, 23% do preço final de venda da gasolina e 26,3% do gasóleo.

Recorde-se que, em feveiro, o barril de petróleo nos mercados internacionais passou a barreira dos 60 dólares, o que já não acontecia desde janeiro de 2020. O petróleo do Mar do Norte, que serve de referência ao preço dos combustíveis na Europa, subiu 13,7% face a janeiro, para um valor médio de 62,29 dólares por barril.

Em termos de oferta, os hipermercados continuam a ser os operadores com preços mais competitivos, destaca o regulador. A poupança, face às companhias petrolíferas de bandeira é da ordem dos 11 cêntimos por litro no caso do gasóleo e de 14 cêntimos no caso da gasolina simples 95. Os postos low cost são mais caros do que os hipermercados em média 3,4% na gasolina e 3,8% no gasóleo, que correspondem a cerca de 5,3 cêntimos a mais por litro.

Embora "pouco diferenciados", os preços médios da gasolina 95 e do gasóleo revelam "algumas diferenças regionais", sendo mais elevados nos distritos de Bragança, Lisboa, Beja, Portalegre e Faro, e mais baratos em Braga, Aveiro, Viseu e Santarém. "A diferença de preços médios por litro dos combustíveis rodoviários em Portugal continental é inferior a cinco cêntimos por litro, tanto para as gasolinas como para os gasóleos", sublinha a ERSE. Recorde-se que nos Açores e na Madeira vigora um regime de preços máximos.