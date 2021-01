Preço médio do pescado vendido em lota com subida recorde de 13,7%

© D.R.

O preço médio do pescado vendido em lota fixou-se em 2,14 euros por quilograma em 2020, mais 13,7% do que no ano anterior, o valor mais alto desde que há registos estatísticos sistemáticos, anunciou o Governo.

"O preço médio do pescado vendido em lota subiu 13,7% face ao registado em 2019", afirmou o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, que falava aos deputados, por videochamada, numa audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar.

Assim, no ano passado, o preço atingiu os 2,14 euros por quilo, o mais elevado desde que há registos estatísticos sistemáticos.

"Há aqui certamente o fator de oferta/procura. Existe igualmente uma diminuição de capturas globais, com reflexo nos rendimentos, mas a previsão do volume de negócios da Docapesca para o ano que agora terminou aponta para valores próximos aos de 2017, apesar das consequências da grave situação pandémica sobejamente conhecidas, e com valores superiores aos registados nos anos de 2013 a 2016", esclareceu o Ministério do Mar.