Preço médio mensal das botijas de gás cai entre 1% e 1,70% em maio

jnpt250507pc botijas de gas roubo de gas em barcelos foto pedro correia 250507

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Maio, 2023 • 16:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os preços médios mensais calculados pela ERSE -- Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos para as botijas de gás reduziram-se, este mês, face a abril, entre 1% e 1,70% para as três categorias mais representativas em Portugal.

Num relatório mensal, hoje divulgado, a ERSE revelou que estes valores desceram, em maio, 1% para a garrafa de 11 quilogramas (kg) de propano, fixando-se em 28,31 euros, em 1,16% para a de 45 kg de propano (101,58 euros) e em 1,70% para a de 13 kg de butano (28,45 euros).

Segundo a ERSE, "no último mês verificou-se uma tendência decrescente nas cotações internacionais do propano e do butano, representando um decréscimo de sensivelmente 7,1% e 8,5% para o propano e para o butano, respetivamente".

Segundo a ERSE, em abril, os preços anunciados foram superiores ao preço eficiente. Assim, para a garrafa G26 de propano (11 kg) "houve uma diferença de 8,0%, representando um preço anunciado superior ao preço eficiente em 2,476 euros/garrafa".

No caso da garrafa G110 de propano (45 kg), no mês passado, a ERSE registou "uma diferença de 7,5%, representando um preço anunciado superior ao preço eficiente em 8,318 euros/garrafa".

Por fim, na garrafa G26 de butano (13 kg) houve "uma diferença de 8,4%, representando um preço anunciado superior ao preço eficiente de 2,638 euros/garrafa", disse a ERSE.

Os preços eficientes são "determinados com base nas cotações do mercado internacional (incluindo fretes marítimos), aos quais acrescem valores relativamente estáveis -- as componentes de logística e reservas estratégicas, de enchimento de garrafas, de retalho" e "encargos de natureza fiscal", acompanhando "as variações do mercado internacional", explicou a ERSE.

Relativamente aos últimos quatro meses, a ERSE verificou que, "a partir de janeiro, os preços anunciados apresentaram um desvio positivo relativamente aos preços eficientes, desacelerando em fevereiro e março".