Preço mais alto do petróleo em janeiro evitou descalabro nas exportações

Foram as vendas de combustíveis (por parte da Petrogal, essencialmente) — feitas quando o petróleo ainda estava a subir e com a cotação perto dos 70 dólares por barril — que salvaram as exportações nacionais em janeiro, indica o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Em janeiro de 2020, as exportações de bens registaram uma variação homóloga nominal de 4,2%”, mas isto porque as vendas de “combustíveis e lubrificantes” subiram mais de 50% face a janeiro de 2019.

Não fosse este salto monumental nas vendas de combustíveis (apoiada em preços muito mais altos do petróleo pois no começo de janeiro a cotação do barril de Brent superou os 68 dólares, por exemplo) e as exportações portuguesas de mercadorias teriam subido apenas uns parcos 1,5%.

Menos carros vendidos à Alemanha

O INE observa ainda que Portugal vendem menos carros à Alemanha, tendo acusado uma quebra superior a 8% em janeiro na fileira do mercado automóvel alemão.

“Em janeiro de 2020, face ao mês homólogo de 2019, nas exportações salienta-se o acréscimo de Combustíveis e lubrificantes (+50,3%) – Produtos transformados e a diminuição de Fornecimentos Industriais (-2,9%)”, escreve o INE, que sublinha a diminuição das vendas para a Alemanha na ordem dos 8,1% em janeiro, “principalmente automóveis para transporte de passageiros”.

Quebra de 17% na compra de aviões penaliza França

Este forte impulso dos preços do petróleo permitiu dar gás as exportações portuguesas. O barril esteve numa fase marcadamente ascendente durante todo o quarto trimestre de 2019 e boa parte do mês de janeiro de 2020 (como referido chegou a um pico de 68,9 dólares no final de primeira semana do ano, caiu um pouco, mas depois recuperou novamente até quase aos 66 dólares na terceira semana.

Já as importações registaram uma descida em janeiro, comportamento que costuma ser pouco frequente. O INE dá conta de uma redução homóloga de 1,9% nas compras ao exterior e mostra que isso é amplamente explicado pela forte redução na compra de aviões.

O instituto refere como causa principal “a diminuição nas importações de material de transporte”, que afundaram 17,1% em janeiro face a igual mês de 2019, “principalmente” no segmento “outro material de transporte (aviões)”.

O mercado dos aviões que mais sofreu com esta retração nas compras portuguesas foi o francês. Registou-se uma “diminuição das importações provenientes de França (-39,3%), essencialmente outro material de transporte (aviões)”, precisa o instituto.

Menos défice comercial

A quebra de quase 2% nas importações totais e um aumento superior das exportações, mesmo que encostadas ao preço alto do petróleo, acabou por surtir uma redução nos desequilíbrios da economia portuguesa.

“O défice da balança comercial de bens (diferença entre exportações e importações) registou uma diminuição de 339 milhões de euros face ao mês homólogo de 2019, atingindo 1539 milhões de euros em janeiro de 2020.”

“Excluindo os combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 1043 milhões de euros, correspondente a uma diminuição do défice de 314 milhões de euros em relação a janeiro de 2019.”

(atualizado 12h00)