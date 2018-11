Preço de venda de casas em Portugal sobe 15,6% em setembro

O preço de venda das casas em Portugal continental aumentou, em termos homólogos, 15,6% em setembro, de acordo com o Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário, hoje divulgado.

Em termos mensais, a subida foi de 1,3%, de acordo com a publicação que acompanha a evolução dos preços de transação no mercado residencial.

Os valores de setembro confirmam que os preços no mercado habitacional se mantêm em aceleração, com as subidas homólogas a posicionarem-se acima dos 10% desde julho de 2017.

“Só este ano, as valorizações foram sempre superiores a 13,5%, atingindo um máximo de 16,4% em maio e mantendo-se em torno dos 15% desde então”, refere a informação.

O ciclo de recuperação dos preços da habitação no país teve início há cinco anos, no último trimestre de 2013, mas durante cerca de dois anos, as subidas homólogas mantiveram-se abaixo dos 3%.

Só em 2016 a valorização começou a acelerar, com os preços a apresentarem subidas de 3,5% a 9% até meados do ano passado e a acentuarem de forma expressiva o ritmo de crescimento desde então, com variações homólogas sempre a dois dígitos.

Este ciclo de sucessivas subidas levou a que os preços estejam 10,6% acima do período pré-crise (2007) e que tenham recuperado 41,4% face ao seu nível mais baixo (observado em junho de 2013).

A Confidencial Imobiliário é uma empresa especializada na produção e difusão de indicadores de análise do mercado, detendo índices e bases de dados sobre a oferta e vendas do mercado residencial, com detalhe à freguesia.