Crescimento dos preços das casas desacelera para 7,1%

Lisboa © Unsplash

Os preços das casas aumentaram 7,1% no terceiro trimestre do ano face ao mesmo período de 2019, evidenciando sinais de .desaceleração. Este crescimento é menor em 0,7 pontos percentuais ao registado no segundo trimestre, revela o Índice de Preços da Habitação, publicado esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Neste período, as habitações existentes registaram uma taxa de variação dos preços de 7,4%, superior à das habitações novas, que se fixou nos 5,8%.

Face ao segundo trimestre, os preços das casas cresceram 0,5%. Os alojamentos existentes aumentaram 0,6%, mais do que o observado nas casas novas novos (0,1%), diz o INE.

No terceiro trimestre de 2020, foram transacionadas 45 136 habitações, uma quebra de 1,5% face ao mesmo período de 2019, mas um aumento de 35,1% face ao trimestre anterior.

Em julho, agosto e setembro, registam-se variações homólogas de -2,6%, 0,0% e -1,8%, respetivamente.

No terceiro trimestre, o valor das habitações transacionadas atingiu aproximadamente 6,8 mil milhões de euros, mais 4,4% face a idêntico período de 2019.

Agosto foi o mês com o maior crescimento do valor das transações, 7,3%, seguindo-se setembro (4,5%) e julho (2,1%).