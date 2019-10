Preços das casas já estão 27% acima dos níveis pré-crise

O valor de venda das habitações em Portugal continua a escalar. No terceiro trimestre a subida dos preços, em comparação com o mesmo período do ano passado, foi de 14,7%. A análise revelada esta sexta-feira pela Confidencial Imobiliário (CI) mostra que face aos trimestres anteriores, nota-se uma desaceleração da subida dos preços. No segundo trimestre o aumento tinha sido de 14,8% e nos primeiros três meses de 2019 a escalada atingiu o seu pico, com uma valorização de 15,9%.

De acordo com a Confidencial Imobiliário, no final de setembro de 2019 os preços das casas ficaram 26,9% acima dos níveis pré-crise, em 2007. Um ano antes, a recuperação era de 10,6%. Já há dois anos, em setembro de 2017, o mercado ainda não tinha recuperado das perdas do período da crise, que a CI situa entre 2007 e 2013.

Citado na nota da CI, Ricardo Guimarães, diretor da plataforma, nota que os dados relativos ao 2º trimestre “mostram que a dinâmica de valorização tem sido cada vez menor em Lisboa”, e que as subidas dos preços são agora mais acentuadas noutras cidades da Área Metropolitana da capital e no Porto.

Já os dados do 3º trimestre referentes aos vários concelhos ainda não estão fechados, mas a CI espera que a mesma tendência se mantenha nesse período.