Preços das casas no Porto sobem 21% na reta final de 2020

Nos últimos três meses de 2020, o preço mediano das casas em Portugal atingiu o valor de 1188 euros por metro quadrado, um aumento homólogo de 7,8%, revelam as Estatísticas de Preços da Habitação ao nível local publicadas esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.

O INE destaca que "a evolução da taxa de variação homóloga entre o 3º e 4º trimestre de 2020, de 7,6% para 7,8%, evidencia uma ligeira aceleração dos preços da habitação, interrompendo a desaceleração verificada nos dois trimestres anteriores".

Porto mais caro

Entre os municípios mais populosos do país - com mais de 100 mil habitantes -, o Porto apresentou um crescimento de 21,2% no quarto trimestre de 2020, quando comparado com o período homólogo de 2020. No caso do município de Lisboa a variação homóloga foi nula.

Neste universo urbano, que compreende 24 municípios, em 16 verificou-se uma desaceleração dos preços da habitação, sendo que seis pertencem à Área Metropolitana de Lisboa e cinco à Área Metropolitana do Porto.

Já ao nível das 25 sub-regiões do país, foi no Algarve (1 809 euros/m2), Área Metropolitana de Lisboa (1 638 euros/m2) e Área Metropolitana do Porto (1 288 euros/m2) que os preços medianos da habitação registaram as maiores taxas de crescimento homólogas - 10,1%, 9,6% e 14,7%, respetivamente.

Segundo o INE, verificou-se uma aceleração dos preços da habitação superior à verificada no país em 12 sub-regiões, nomeadamente no Algarve, que apresentou um crescimento de 2,4 p.p., e na Área Metropolitana do Porto de 1,0 p.p..

Em treze sub-regiões, verificou-se uma desaceleração dos preços, nomeadamente, na Região Autónoma da Madeira, uma queda de 8,5 p.p, e na Área Metropolitana de Lisboa, um decréscimo de 1,0 p.p..