Preços das casas sobe 9,5% desde o início da pandemia

Os preços de venda das casas aumentaram 9,5% desde o início da pandemia de covid-19, em março do ano passado, anunciou esta quinta-feira a Confidencial Imobiliário.

Após um período de estabilização no primeiro ano de pandemia, com variações acumuladas que não foram muito além dos 2%, a subida dos preços no período pós-covid "tem vindo a ganhar ritmo desde abril passado", segundo o índice de preços de venda de casas calculado pela Confidencial Imobiliário.

Assim, em abril a valorização acumulada desde março de 2020 foi de 3,5%, no final do junho atingia já os 7,2%, acelerando para os 9,5% observados agora em setembro.

Em termos mensais, os preços das casas em setembro deste ano subiram 0,9%, numa diferença marginal face ao aumento mensal de 0,6% registado quer em junho, quer em julho, refere a Confidencial Imobiliário, adiantando que os preços homólogos subiram 9,4% em setembro, quase sete pontos percentuais acima do aumento de 2,6% registado no início deste ano.