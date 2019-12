Preços das casas sobem 10,3% no terceiro trimestre

O Índice de Preços da Habitação cresceu 10,3%, em termos homólogos, no terceiro trimestre deste ano, e aumentou 1,2% face ao trimestre anterior, registando”o mais baixo ritmo de crescimento dos últimos quatro trimestres”.

Comparando com o segundo trimestre deste ano, registaram-se “taxas de variação de 1,4% e 0,3%, respetivamente, para as habitações existentes e novas”. Em termos homólogos, “os preços das habitações existentes aumentaram a um ritmo superior ao das habitações novas, 10,6% e 9,3%, respetivamente”, adianta o INE numa nota divulgada esta segunda-feira.

A taxa de variação média anual do Índice de Preços da Habitação no terceiro trimestre fixou-se em 9,8%, um aumento de 0,5 pontos percentuais face ao trimestre anterior.

Segundo os dados do INE, o Índice de Preços da Habitação atingiu no terceiro trimestre o valor mais alto desde, pelo menos, 2009.

Entre julho e setembro de 2019 realizaram-se 45.830 transações, “o que representa uma redução de 0,2% por comparação com o mesmo trimestre de 2018” mas “o valor das transações aproximou-se dos 6,5 mil milhões de euros, mais 3,0% que no” período homólogo do ano passado.

“Das transações realizadas, 85,2% respeitaram a habitações existentes, perfazendo um total de 39.054 unidades, mais 0,2% face ao terceiro trimestre de 2018. A redução observada no número de transações no trimestre deveu-se às habitações novas, com uma variação homóloga de -2,5%”, aponta o INE.

Acrescenta que “relativamente ao trimestre anterior, o valor das transações de alojamentos, no terceiro trimestre de 2019, aumentou 6,6% interrompendo uma série de três trimestres consecutivos de reduções em cadeia”.

A subida no valor das transações “foi extensível a ambos os tipos de habitações, 7,0%, no caso das habitações existentes e 4,8%, nas habitações novas”, diz o INE.

Centro e Alentejo registam máximos

Pelo terceiro trimestre consecutivo, a Área Metropolitana de Lisboa, a região Norte e o Algarve perderam peso no total de vendas de habitações face às restantes regiões.

A Área Metropolitana de Lisboa registou 15.489 transações e a região Norte 13.302, representando 62,8% do total das transações de habitações, uma descida de 0,3 pontos percentuais face ao trimestre anterior. O Algarve registou 3.334 vendas.

Já na região Centro e no Alentejo as vendas atingiram novos máximos de sempre, com a primeira a registar 9.079 transações de habitações e a segundo 3.074 no Alentejo.

Também em termos de montante das vendas, a Área Metropolitana de Lisboa perdeu quota face a outras regiões, com o valor dos alojamentos transacionados a fixar-se em 3,0 mil milhões de euros. Representa 46,6% do valor total, menos 3,0 pontos percentuais do que no trimestre homólogo.

“O Norte, Centro e Alentejo atingiram os montantes mais elevados da série em termos de valor das transações, com registos de 1,5 mil milhões de euros, 850 milhões de euros e 260 milhões de euros, respetivamente”, adianta o INE.

Atualizada às 12H00 com mais informação