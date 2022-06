Preços de produtos ligados ao verão sobem 30% na última semana

Preços dos produtos sazonais aumentam de preço © Joe Raedle/AFP

Com o aumento da temperatura cresce a procura por produtos não alimentares associados ao verão, tais como piscinas, protetores solares e outros produtos relacionados com a altura do calor. Consequentemente, os preços destes artigos crescem em conformidade. Neste sentido, o KuantoKusta analisou, durante seis dias (de 6 a 12 de junho) os mercados das piscinas, protetores solares, ventiladores e outros artigos sazonais e verificou que os seus preços aumentaram cerca de 30%, na última semana.

Segundo o estudo do comparador de preços, o valor dos ventiladores aumentou 29,87%, embora o dos ares condicionados se tenham mantido constantes.

No que aos protetores solares diz respeito, o preço subiu 11,69%, os after suns aumentaram 31,81% e o valor das piscinas cresceu 18,30%.

Perante este cenário, o diretor comercial do KuantoKusta deixa um alerta. "Com a escalada contínua da inflação, estimamos que o preço destes produtos de procura sazonal continue a crescer a um ritmo entre os 15 e os 30% durante as próximas semanas".

André Duarte refere ainda que a necessidade de enfrentar o calor que se tem sentido em Portugal leva a que se registe, também, um crescimento das pesquisas nas áreas das piscinas pré-fabricadas (+375%), material de manutenção de piscinas (+66,67%), ventiladores (+500%), protetores solares (+33,33%) e after Suns (+18,18%).

O responsável explica ainda que nestas alturas de procura de produtos sazonais "é muito importante que os consumidores comparem preços e produtos, especialmente durante este período de incerteza".