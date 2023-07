Preços de venda dos combustíveis rodoviários desceram no segundo trimestre

© José Carmo / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Julho, 2023 • 16:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os preços médios de venda ao público da gasolina 95, gasóleo rodoviário e GPL desceram no segundo trimestre, em termos homólogos e face aos três meses anteriores, em linha com as cotações internacionais, informou a Apetro.

"Em relação aos trimestres anterior e homólogo, no segundo trimestre de 2023 o PMVP [preço médio de venda ao público] da gasolina 95 foi respetivamente inferior em 0,7 cêntimos/l (-0,4%) e em 34,6 c/l (-17,1%), o do gasóleo rodoviário em 10,9 c/l (-6,9%) e em 43,6 c/l (-23,0%), e o do GPL Auto em 6,3 c/l (-7,4%) e em 16,2 c/l (-17,0%)", concluiu a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro), que publicou o relatório da evolução do Mercado dos Combustíveis Rodoviários relativo ao segundo trimestre.

Segundo a associação, as variações dos preços médios antes de impostos (PMAI) e dos PMVP da gasolina, do gasóleo e do GPL Auto acompanharam a descida das cotações internacionais, tendo a variação sido maior em relação ao trimestre homólogo.

A descida do PMVP na gasolina 95 no trimestre em análise, face ao anterior deveu-se à queda da cotação em 0,9 cêntimos por litro (c//l), do sobrecusto da incorporação de biocombustível em 0,3 c/l, e dos custos de armazenagem, distribuição e comercialização em 0,8 c/l, enquanto o imposto sobre produtos petrolíferos (ISP) aumentou 1,4 c/l.

Já no caso do gasóleo rodoviário, a descida do PMVP no mesmo período deveu-se sobretudo à descida das cotações em 12,4 c/l, mas também do sobrecusto da incorporação de biocombustível em 0,8 c/l, ao passo que os custos de armazenagem, distribuição e comercialização aumentaram 0,9 c/l e o ISP 3,4 c/l.

Relativamente ao GPL Auto, a descida do PMVP foi motivada sobretudo pela diminuição das cotações em 6,7 c/l e do sobrecusto da incorporação de biocombustível em 0,8 c/l, com os custos de armazenagem, distribuição e comercialização a aumentar 1,2 c/l e o ISP 1,2 c/l.

Ao nível da carga fiscal, o ISP aumentou, em média, 1,4 c/l na gasolina 95, 3,4 c/l no gasóleo rodoviário e 1,2 c/l no GPL Auto no segundo trimestre de 2023, enquanto o IVA desceu em todos os produtos, como consequência da descida dos PMVP.

A Apetro destacou ainda que a carga fiscal entre abril e junho representou 50,4% na gasolina 95, 45,7% no gasóleo rodoviário e 41,2% no caso do GPL Auto.

Relativamente aos valores médios do trimestre e em relação a Espanha, os PMVP praticados em Portugal, comparativamente com Espanha, foram superiores na gasolina 95 (+6,5 c/l), no gasóleo rodoviário (+0,8 c/l) e inferiores no GPL Auto (-15,9 c/l).

Comparando com a média da zona euro, os PMVP foram inferiores na gasolina 95 (-10,8 c/l), no gasóleo rodoviário (-14,4 c/l) e no GPL Auto (-0,2 c/l).

Contudo, a Apetro sublinhou que, "tal como refere a Comissão Europeia, deve existir alguma reserva nesta comparação, uma vez que o reporte dos preços não é uniforme e o nível de incorporação de biocombustíveis, tal como o seu tratamento fiscal, também não é igual em todos os países".