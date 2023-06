Preços do Alojamento Local disparam 100% à boleia da Jornada Mundial da Juventude

© Rita Chantre / Global Imagens

Serão perto de dois milhões os visitantes que irão marcar presença, em Portugal, na Jornada Mundial da Juventude (JMJ). E a elevada procura dos devotos que querem ver o papa por um lugar para pernoitar está fazer disparar os preços no Alojamento Local (AL). Entre 1 e 6 de agosto, as tarifas destes estabelecimentos de alojamento turístico dispararam 100%, segundo a GuestReady.

A plataforma de gestão de AL explica que a JMJ "trará estadias longas, de sete dias, estando já a provocar um aumento de 100% nos preços na primeira semana de agosto".

Este será o acontecimento com maior impacto no setor do turismo durante o verão, mas há outros eventos no calendário da época alta que ajudam a dar ânimo às contas do AL, como os festivais de música, representando receitas extra para os proprietário do negócio.

"Em média, os proprietários nas cidades com mais eventos, como Porto e Lisboa, podem aumentar os seus rendimentos anuais em mais de 10% apenas com uma boa gestão de calendário. Em determinados anos, como 2023 com as JMJ em Lisboa, é possível um aumento ainda maior dos rendimentos. Estimamos que este ano os anfitriões de Lisboa vejam um aumento nos seus rendimentos de mais de 15%", refere em comunicado o managing director da GuestReady em Portugal, Rui Silva.

O responsável perspetiva que tanto Primavera Sound, no Porto, como a Websummit, em Lisboa, voltem a ser outros dos pontos-chave na atividade nos próximos meses, à semelhança do ano passado. Em 2022 os preços do AL dispararam 80% na capital, durante a cimeira tecnológica e este ano o cenário não deverá ser diferente.

Já na lista dos festivais de música com maior impacto na ocupação do AL a GuestReady destaca o NOS Alive, o MEO Kalorama, o SuperBock Super Rock e o MEO Marés Vivas.