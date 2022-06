Preços do gás natural aumentam 3,3% a partir de julho e 3,9% em outubro

© Natalia KOLESNIKOVA

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Junho, 2022 • 20:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os preços do gás natural no mercado regulado vão subir 3,3% a partir de dia 1 de julho e depois 3,9% em outubro face ao mês anterior, anunciou esta quarta-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), em comunicado.

Assim, a 1 de outubro irá registar-se um aumento de 8,2% para o ano 2022-2023, face ao ano anterior (2021-2022) adiantou a ERSE, ressalvando que "tendo presente as atualizações da tarifa de energia ao longo de 2022, os consumidores em mercado regulado irão observar em outubro de 2022 um aumento médio de 3,9% face ao mês anterior".

Estas atualizações dizem respeito às tarifas de venda ao segmento doméstico (consumos inferiores ou iguais a 10.000 m3/ano) que ainda estão no mercado regulado.

A partir de julho, a fatura de um casal sem filhos com consumo anual de 138 m3 aumenta 0,33 euros, sendo que para um casal com dois filhos (consumo anual de 292 m3) o aumento médio é de 0,70 euros. Em outubro, no primeiro caso há um acréscimo de 0,48 euros e no segundo 0,87 euros em média, face a setembro, segundo a ERSE.

"Importa referir que a decisão do regulador surge num contexto de forte incerteza, marcada pela escassez de oferta face à procura de matérias-primas e energia devido à situação pandémica de covid-19 e à guerra na Ucrânia", realça, no comunicado, explicando que "esta conjuntura agravou a subida dos preços da energia nos mercados grossistas, aumentando os receios de um cenário de menor crescimento económico e de maior inflação, que afeta de forma significativa os consumos e preços de gás".

Segundo a ERSE, ainda assim, "o facto de o aprovisionamento de energia para o mercado regulado ser assegurado através dos contratos de longo prazo, em regime de 'take or pay' com a Nigéria, mitiga o impacto no preço de venda a clientes finais do mercado regulado".

De acordo com o regulador, "a atualização da tarifa de energia em mais dois euros/MWh, com efeitos já a partir de 01 de julho de 2022, decorre da monitorização do custo médio de energia no mercado regulado, nos termos previstos regulamentarmente", sendo que "esta decisão apenas afeta os clientes finais que ainda são fornecidos em mercado regulado".

A ERSE indicou que "estão sujeitos a estas variações os cerca de 227 mil consumidores que permanecem nos comercializadores de último recurso e que representam cerca de 2% do consumo nacional".

Por sua vez, "os consumidores com tarifa social beneficiarão de um desconto de 31,2% sobre as tarifas transitórias de venda a clientes finais".

O regulador explicou ainda que "face ao início do novo ano gás 2022-2023, de 01 de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023, e nos termos dos seus Estatutos, a ERSE submeteu a proposta de tarifas e preços de gás natural para o ano gás 2022-2023 a parecer do Conselho Tarifário e a consulta das demais entidades. Na sequência, e tendo em conta o parecer emitido, a ERSE toma a sua decisão final e aprova as tarifas e preços regulados, a vigorar entre 01 outubro de 2022 e 30 de setembro de 2023".