Preços do petróleo vão manter-se voláteis em 2020, diz Moody’s

A Moody’s prevê que os preços do petróleo sejam altamente voláteis em 2020, com o crescimento da produção a superar o da procura devido à desaceleração económica em vários países industrializados e o aumento das tensões geopolíticas.

Numa nota hoje divulgada, a agência de notação financeira Moody’s adianta por outro lado que a redução da produção entre os países membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) deverá sustentar os preços do petróleo e do gás natural.

Em dezembro último, a OPEP e um grupo de países produtores aliados decidiram cortes adicionais da produção de petróleo para sustentar os preços devido ao excesso de oferta, que deverão ser mais que compensados pelos aumentos da produção de petróleo na Noruega, Brasil e Guiana, entre outros, indica a Moody’s.

Assim, a Moody’s mantém as estimativas de médio prazo do preço do barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) entre 50 e 70 dólares e do Brent entre 55 dólares e 75 dólares.

No curto prazo, tendo em conta as tensões geopolíticas no Médio Oriente, a Moody’s sublinha que haverá ajustamentos da oferta, com os preços a saírem ocasionalmente do intervalo, mas prevê que apenas aconteça temporariamente.

Na passada sexta-feira, o general Qassem Soleimani morreu num ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O ataque ocorreu três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana que durou dois dias e só terminou quando Donald Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.

O Irão prometeu vingança e anunciou no domingo que deixará de respeitar os limites impostos pelo tratado nuclear assinado em 2015 com os cinco países com assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas — Rússia, França, Reino Unido, China e EUA — mais a Alemanha, e que visava restringir a capacidade iraniana de desenvolvimento de armas nucleares. Os Estados Unidos abandonaram o acordo em maio de 2018.

A Moody’s refere ainda que a melhoria da conetividade das regiões produtoras de petróleo dos Estados Unidos já reduziu os diferenciais regionais de preços na América do Norte e que a falta de capacidade de oleoduto e o aumento da produção no Canadá manterão grandes diferenciais em 2020 entre os preços do petróleo bruto Western Canadian Select e do WTI.