Preços dos alugueres disparam para a semana da Jornada Mundial da Juventude

Alugar um apartamento para a Jornada Mundial da Juventude pode custar mais 600% © Gerardo Santos / Global Imagens

Dinheiro Vivo 30 Janeiro, 2023 • 08:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Jornada Mundial da Juventude acontece de 1 a 6 de agosto, mas há proprietários que já estão a alugar os seus apartamentos para essa semana, a valores exorbitantes. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã (CM) que apurou que o preço de um apartamento T3, no Parque das Nações, atingiu um valor de 2439 euros por dia. Um aumento de 600% para o mesmo espaço, que atualmente custa 343 euros por noite.

Segundo o CM, os preços dos alugueres estão a crescer também nas zonas vizinhas do Parque das Nações, como por exemplo em Moscavide, no concelho de Loures. Aqui, por uma semana, já se pede, cinco mil euros para alugar um apartamento que pode albergar 10 pessoas.

O CM foi saber também os preços que algumas unidade hoteleiras estão a praticar para a altura da jornada e apurou que uma cadeia de hotéis de cinco estrelas, na Avenida de Liberdade, disponibiliza sete noites para um casal por 4778 euros. Já no Parque das Nações, a mesma marca, mas num hotel de quatro estrelas, está a pedir 4273 euros. Para a primeira semana de fevereiro, na mesma cadeia, os preços praticados são de 1918 euros no de cinco estrelas e de 888 no de quatro.

No que toca a viagens, um voo ida e volta Madrid-Lisboa, que agora é possível conseguir por 56 euros, custará na primeira semana de agosto um mínimo de 135 euros.