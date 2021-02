Preços dos combustíveis estão a subir há quatro meses

O preço dos combustíveis vai voltar a subir na próxima semana, traduzindo a tendência em alta do petróleo nos mercados internacionais. No caso da gasolina, que terá um aumento mais expressivo, de dois cêntimos, será ultrapassada a barreira do euro e meio, com o litro de gasolina simples 95 a custar, em média, 1,512 euros. Já o gasóleo deverá subir cerca de 1,5 cêntimos, para 1,338 euros o litro.

É a 15ª subida consecutiva dos combustíveis em Portugal, só interrompida a 1 de fevereiro, quando o preço do gasóleo desceu quatro cêntimos por litro e o da gasolina simples 95 caiu dois cêntimos. No total, e desde 9 de novembro, a gasolina já valorizou mais de 9% e o gasóleo mais de 10,5%. A questão é que, no mesmo período, o preço do petróleo nos mercados mundiais subiu cerca de 70%. O Brent, que serve de referência para Portugal valorizou já quase 10 dólares só em fevereiro, para os 64 dólares o barril. Uma tendência que irá continuar, acreditam os analistas, com o preço do petróleo impulsionado pela evolução positiva dos programas de vacinação e descida significativa dos novos casos de covid-19, a par dos dados macroeconómicos e dos resultados das empresas acima do esperado.

Para Paulo Rosa, analista sénior do Banco Carregosa, a expectativa de que o pior da Covid-19 possa já estar ultrapassado está a impulsionar os preços do petróleo. "Foi assim há 100 anos, aquando da pandemia de gripe espanhola, e os investidores esperam que seja assim também com a Covid-19, com o regresso da atividade económica no verão deste ano e o consumo duplamente reforçado quer pela vontade de consumir, o que não foi adquirido o ano passado e as férias tão aguardadas, quer pela acumulação de rendimento disponível espelhado nas crescentes poupanças bancárias", defende.

Henrique Tomé, analista da XTB concorda com a valorização a curto prazo, mas defende que os preços do Crude e do Brent antes da pandemia - chegou a cotar nos 86 dólares em 2018, mesmo assim, bem longe dos 140 dólares do máximo histórico de 2008 - "poderão deixar de ser uma realidade devido à diminuição da procura por combustíveis fósseis no setor automóvel". Paulo Rosa concorda: "As pressões governamentais para um mundo cada vez mais verde e com energia limpa crescem todos os dias", não só na União Europeia, com Ursula von der Leyen, mas também no Japão, na China, e agora, nos EUA, com Joe Biden e o regresso do país ao Acordo de Paris.

Já o secretário-geral da APETRO, a associação das petrolíferas, lembra que embora os preços e as cotações estejam já em valores muito próximos do período homólogo, strata apenas de uma "correção natural dos mercados", depois de, em 2020, com a pandemia, o petróleo ter chegado, em abril, a cotar abaixo dos 20 dólares o barril. Ronda, agora, os 64 dólares, e António Comprido duvida que suba muito mais. "Dificilmente ultrapassarão a barreira dos 70 dólares o barril", diz, admitindo tratar-se de "uma previsão que nada tem de científico".