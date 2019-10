Preços dos transportes com aumento de 0,38% em 2020

Os preços dos transportes públicos vão aumentar 0,38% a partir de janeiro de 2020. A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) divulgou esta sexta-feira o valor da atualização para o próximo ano.

“A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes divulga que a taxa de atualização tarifária, no âmbito da atualização tarifária regular para o transporte público coletivo de passageiros, a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2020, e que tem como valor a taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor, exceto habitação, nos 12 meses que decorrem entre outubro de 2019 e setembro de 2020, nos termos dos dados publicitados pelo Instituto Nacional de Estatística, é de 0,38%“, refere o comunicado emitido esta sexta-feira, dia 25 de outubro.

Os operadores de transportes têm agora até ao dia 01 de dezembro que comunicar “uma lista com todas as tarifas que pretendem praticar nos títulos de transporte que disponibilizam”, refere a nota da AMT, acrescentando que até ao dia 15 do mesmo mês, “as autoridades de transportes verificam a conformidade das tarifas propostas pelos operadores e/ou pelas entidades responsáveis pela gestão do sistema tarifário”.

A Autoridade das Mobilidade e dos Transportes refere ainda que “as tarifas de venda ao público resultam do arredondamento, quando aplicável, para os 5 (cinco) cêntimos de euro mais próximos”.