Preços estabilizaram em março. Taxa de inflação manteve-se nos 0,5%

Hipermercado Continente © Natacha Cardoso / Global Imagens

A subida dos preços estabilizou no mês de março depois de uma ligeira aceleração nos primeiros dois meses do ano, indicou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) e nem a variação dos preços dos produtos energéticos ajudaram a puxar pelo índice.

"A variação homóloga do índice de preços no consumidor (IPC) foi 0,5%em março de 2021, valor idêntico ao registado no mês anterior", indica o INE, salientando que "com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa coincide com o valor da estimativa rápida divulgada a 31 de março."

Olhando apenas para a inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis como os combustíveis e os produtos alimentares não processados, registou-se uma variação homóloga de 0,1%, taxa inferior em 0,6 pontos percentuais à registada em fevereiro.

"O agregado relativo aos produtos alimentares não transformados registou uma variação homóloga de 1,3% em março (1,4% no mês precedente), enquanto o índice referente aos produtos energéticos apresentou uma taxa de variação de 2,4% (-3,0% no mês anterior)", detalha o INE.

Tendo em conta estes valores, a evolução dos preços no mês de março está ligada aos produtos energéticos com um crescimento homólogo de 2,4%.

"Nas classes com contribuições positivas para a variação homóloga do IPC, destacam-se as classes dos transportes, da saúde e dos bens alimentares e bebidas não alcoólicas. Nas classes com contribuições negativas salienta-se a classe do vestuário e calçado", detalha o gabinete de estatística.