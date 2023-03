Preços mais caros e procura recorde valem receitas de 212,4 milhões ao alojamento turístico

© Carlos Carneiro / Global Imagens

A fatura para pernoitar num alojamento turístico no país continua a subir impactando, também, as receitas do setor. Em janeiro, os proveitos totais do alojamento turístico - que somam ao alojamento os outros gastos inerentes à estada dos turistas como restauração, lavandaria, tabacaria, comunicações entre outros serviços - totalizaram 21,4 milhões de euros, correspondendo um crescimento de 99% face ao mesmo mesmo período de 2022 e a uma subida de 21,6% em comparação com janeiro de 2020 - altura ainda sem os efeitos da pandemia - , revelam os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira, 13.

Já os proveitos de aposento, que respeitam diretamente à receita angariada com as dormidas, fixaram-se em 153,9 milhões de euros entre janeiro e dezembro, ou seja, 24% acima de 2020 e 102,3% comparando com o período homólogo.

O incremento das receitas fez-se à boleia do aumento dos preços. Contas feitas, o alojamento turístico vendeu 16,6% mais caro face ao pré-pandemia tendo o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) atingido os 29 euros. Já o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) aumentou para os 78,4 euros, uma subida de 16,7% face a 2020.

A Madeira foi a região que vendeu mais caro, com um RevPAR 47,8 euros (+75,6%), seguindo-se a Área Metropolitana de Lisboa com um disparo nos preços homólogo de 130,3%, para 46,7 euros.

No total, no primeiro mês de 2023, o setor do alojamento turístico recebeu 1,5 milhões de hóspedes (+72,5%) e 3,5 milhões de dormidas (+74,5%). "Comparando com janeiro de 2020, as dormidas aumentaram 6,4% (+6,5% nos residentes e +6,3% nos não residentes)"; adianta o gabinete estatístico que, destaca, "este foi o mês de janeiro, desde que há registo, com valores de hóspedes e de dormidas mais elevados".