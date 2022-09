Preços na produção e no consumidor desaceleram mas crescimentos continuam elevados

Preços na produção e no consumidor desaceleram © Gerardo Santos / Global Imagens

Os preços na produção e no consumidor em Portugal "desaceleraram ligeiramente", mas "mantêm crescimentos elevados", indica esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) na Síntese Económica de Conjuntura de agosto.

O índice de preços na produção da indústria transformadora apresentou, em agosto, um crescimento homólogo de 23,4%, inferior em 2,5 pontos percentuais (p.p.) ao observado no mês anterior, quando atingiu o aumento recorde da atual série, enquanto o crescimento homólogo, em agosto, dos preços no consumidor foi 8,9% em agosto, menos 0,2 p.p. ao registado no mês anterior, segundo o INE.

No caso de se excluir a componente energética, o índice de preços na produção da indústria transformadora manteve um crescimento homólogo de 15,4%, ao passo que o índice relativo aos bens de consumo continuou a acelerar, passando de um aumento homólogo de 13,2%, em julho, para 13,8% em agosto.

Refletindo em grande medida este aumento de preços, "os indicadores de curto prazo da atividade económica na perspetiva da produção, disponíveis até julho deste ano, continuaram a revelar crescimentos elevados em termos nominais".

E prossegue: "O índice de volume de negócios na indústria apresentou um crescimento homólogo de 24,3% (31,6% no mês anterior)".

Além disso, o INE realça que no que toca aos preços no consumidor, em agosto, a inflação subjacente (que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos) manteve a tendência de subida dos meses anteriores, registando um aumento de 6,5% em agosto, contra 6,2% no mês anterior.

É referido ainda que com base na informação disponível para setembro (primeiros 14 dias), o preço médio do petróleo Brent se fixou em 91,3 euros.

Este valor corresponde a uma queda de 7,9% face ao valor médio de agosto que, por sua vez, tinha já diminuído 5,3% na comparação com o valor médio de julho, embora as subidas homólogas tenham persistido em "níveis muito elevados" (72,9% e 90,2% em agosto e julho, respetivamente), segundo o INE.