Preços na produção industrial aumentam 0,7% em março

O índice de preços na produção industrial registou uma subida homóloga de 0,7% em março deste ano, após ter tido uma queda de 2% em fevereiro, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE destaca, em comunicado, que o aumento homólogo deste indicador, para 0,7% em março, foi 2,7 pontos percentuais (p.p.) superior à queda observada no mês de fevereiro deste ano.

Todos os agrupamentos apresentaram aumentos, excluindo a energia, indica o INE, referindo ainda que, com a exclusão do agrupamento energia, o aumento homólogo foi de 1,7%, contra 0,6% no mês anterior.

Em termos mensais, o índice registou um aumento de 2% em março, que compara com uma queda de 0,8% em igual mês do ano passado.

Já no primeiro trimestre, os preços na produção industrial caíram 1,5%, depois da queda de 4,5% no último trimestre do ano passado.