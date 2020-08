Preços na produção industrial diminuem 5,5% em julho

“O índice de preços na produção industrial (IPPI) registou uma variação homóloga de -5,5% em julho. Embora igualmente negativa, foi de menor intensidade que a observada no mês anterior (-5,7%)”, refere o INE em comunicado.

O agrupamento de energia apresentou em julho uma queda homóloga de 20%, tendo contribuído com uma diminuição de 4,2 pontos percentuais (p.p.), pelo que foi o agrupamento que mais influenciou a descida do índice total.

Caso se excluísse o agrupamento de energia, a diminuição do índice global seria menos acentuada (-1,6%), face à descida de -1,8% no mês anterior, salienta o INE, adiantando que a secção das indústrias transformadoras apresentou uma queda homóloga de -5,2%, contra uma descida de -5,4% no mês de junho, traduzindo-se num contributo negativo de -4,6 p.p. para a diminuição do índice agregado.

Em termos mensais, o índice de preços na produção industrial aumentou 0,2% em julho, contra uma variação nula no mesmo período de 2019, e inferior em 0,4 p.p. à observada em junho.