Preços na produção industrial sobem em fevereiro na zona euro e na UE

Os preços na produção industrial aumentaram, em fevereiro 31,4% na zona euro e 31,1% na União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2021, segundo o Eurostat.

Já na comparação com janeiro, os preços na produção industrial avançaram 1,1% em ambas as zonas, de acordo com dados hoje divulgados pelo serviço estatístico da UE.

Na variação homóloga, o indicador aumentou em todos os Estados-membros, com destaque para a Irlanda (63,4%), a Roménia (57,7%) e a Dinamarca (53,8%).

Na comparação com janeiro, os preços na produção industrial tiveram as maiores subidas na Eslováquia (13,6%), na Eslovénia (5,7%) e na Grécia (4,8%), tendo os recuos sido registados na Irlanda (-8,1%), Finlândia (-0,5%), Letónia (-0,3%) e Bulgária (-0,1%).

O setor da produção industrial foi o que mais aumentou na variação homóloga: 87,2% na zona euro e 83,6% na UE.

Na comparação mensal, os preços na produção de energia subiram 1,3% nos países do euro (a segunda maior, depois de 1,6% dos bens intermédios) e 1,4% na UE (igualmente a segunda maior, ultrapassada pelos 1,5% dos bens intermédios).

Em Portugal, o indicador avançou, em fevereiro, 22,8% na variação homóloga e 2% em cadeia.