Preços na produção industrial sobem na zona euro e na UE

Os preços na produção industrial subiram 2,0% na zona euro e 2,4% na União Europeia (UE) em abril, face ao mês homólogo de 2017, divulga esta segunda-feira o Eurostat.

Na comparação com março, os preços mantiveram-se estáveis na zona euro e aumentaram 0,1% na UE.

De acordo com o gabinete de estatísticas da UE, as maiores subidas homólogas registaram-se na Estónia (5,6%), no Reino Unido (4,7%), na Letónia (4,6%) e na Eslováquia (4,3%) e os principais recuos na Irlanda (-1,9%), Chipre (-1,8%) e Luxemburgo (-1,3%).

Face a março, os maiores avanços dos preços na produção industrial foram observados na Grécia (1,8%), na Letónia (1,1%), Espanha e Reino Unido (0,7%) cada), enquanto as principais quebras se verificaram na Estónia (-1,4%), em França e Itália (-0,7% cada).

Em Portugal, o indicador cresceu 1,0% na variação homóloga e 0,4% na mensal.