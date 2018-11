Preços na produção industrial voltam a subir em outubro

Os preços na produção industrial mantiveram o crescimento homólogo de 4,8% em outubro, pelo terceiro mês consecutivo, impulsionados pelos agrupamentos de Energia e de Bens Intermédios, indicou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os agrupamentos de Energia e de Bens Intermédios apresentaram o maior contributo para a variação do índice global, com 3,2 e 1,3 pontos percentuais, respetivamente, de acordo com o INE, que indica que no primeiro destes agrupamentos, a variação homóloga foi de 15,8% em outubro (15,7% no mês anterior), enquanto que no segundo agrupamento passou de 4,5% em setembro para 4% no mês de outubro.

“Excluindo o agrupamento de Energia, os preços na produção industrial tiveram um aumento de 2,1% (igual ao observado no mês anterior)”, acrescenta o INE.

A secção das indústrias transformadoras registou um aumento homólogo de 4,9%, contra uma variação homóloga de 4,6% no mês anterior.

Em termos mensais, o índice de preços na produção industrial registou uma subida de 0,4% em outubro, igual à registada em outubro de 2017 e superior em 0,1 pontos percentuais à observada no mês precedente.

Os agrupamentos de energia e de bens Intermédios, com taxas de variação de 1,4% e 0,3% (1,3% e 0,7% em outubro de 2017, pela mesma ordem), deram os contributos mais significativos para a variação mensal do índice total (0,3 pontos percentuais no caso do agrupamento de energia e 0,1 pontos percentuais no de bens Intermédios).

Por secções, o aumento do índice total foi determinado pelas indústrias transformadoras, com um contributo de 0,5 pontos percentuais, originado pela taxa de variação mensal de 0,6% (0,3% em igual período do ano anterior).