Preços no consumidor no máximo desde setembro de 2012

O índice de preços no consumidor (IPC) cresceu 2,6% em novembro, face ao período homólogo, "atingindo o máximo desde setembro de 2012", indica o Instituto Nacional de Estatística, que destaca a existência de "aumentos de preços na generalidade dos produtos, mas em particular nos bens energéticos". Em termos de setores, destaque para o contributo dos transportes, com uma variação homóloga do IPC de 8,8%. Em sentido contrário, o vestuário e calçado teve uma variação homóloga negativa de 0,2%.

Já o índice de preços na produção da indústria transformadora "continua a revelar crescimentos significativos", com uma taxa de variação homóloga, em novembro, de 14,4%. "Esta evolução refletiu, em grande medida, a forte subida dos preços da energia e dos bens intermédios", especifica o INE. Também os preços na produção de bens de consumo cresceram 4,6% comparativamente a novembro de 2020.

O Instituto Nacional de Estatística divulgou hoje a Síntese Económica de Conjuntura, referente a novembro, e conclui que os indicadores de curto prazo da atividade económica, na perspetiva da produção, disponíveis para outubro, "continuam a revelar elevados crescimentos em termos nominais" na indústria e nos serviços, ligeiramente menos intensos que no mês precedente. Em termos reais, houve uma "diminuição mais intensa na indústria e um abrandamento na construção".

Do lado da despesa, os indicadores quantitativos de síntese da atividade económica e do consumo privado "aceleraram" em outubro de 2021, enquanto o indicador de investimento apresentou taxas de variação homólogas negativas entre agosto e outubro. Já o indicador de clima económico, que traduz as apreciações dos empresários, diminuiu em novembro, "apresentando um comportamento irregular desde julho".

Por fim, e de acordo com as estimativas provisórias mensais do Inquérito ao Emprego, a taxa de desemprego (16 a 74 anos), ajustada de sazonalidade, foi 6,4% em outubro, valor idêntico ao registado em setembro e que compara com os 7,6% de outubro de 2020. Já a taxa de subutilização do trabalho (16 a 74 anos) situou-se em 11,8%, menos 0,2 pontos percentuais do que em setembro. Em outubro de 2020 a taxa era de 14,8% e em igual mês de 2019 situava-se nos 12,6%.