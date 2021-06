Preços para viajar de regresso ao Reino Unido superam os 800 euros

A asa de um avião. © Foto: Unsplash

Dinheiro Vivo 04 Junho, 2021 • 12:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os preços de voos de regresso ao Reino Unido dispararam para cima dos 800 euros por bilhete devido à elevada procura provocada por parte de turistas britânicos que querem evitar ter de ficar 10 dias em isolamento forçado, o que acontecerá se chegarem a partir de terça-feira.

O Reino Unido confirmou na quinta-feira a retirada de Portugal da chamada 'lista verde' de países que não obrigam ao isolamento no regresso dos viajantes.

Um voo da British Airways de três horas de Faro para o aeroporto de London City na segunda-feira à noite custa 711 libras (825 euros), segundo a agência Bloomberg que cita o site de comparação Skyscanner. Um voo no dia seguinte com destino ao aeroporto de Heathrow custa 80% menos na mesma companhia aérea.

Portugal tinha sido incluído na 'lista verde' pelo Reino Unido no dia 7 de maio, com efeitos a partir do dia 17. O país foi o anfitrião da final da Liga dos Campeões, no estádio do Dragão, no Porto, no dia 29 de maio, depois do anúncio feito pela UEFA a 13 de maio. A final, entre o ​​​​City e o Chelsea, contou com 12.000 adeptos nas bancadas.

"O governo rasgou o seu próprio livro de regras e ignorou a ciência, atirando os planos das pessoas para o caos", disse o CEO da EasyJet Plc, Johan Lundgren, num comunicado na quinta-feira, citado pela Bloomberg. "Esta decisão essencialmente isola o Reino Unido do resto do mundo", adiantou.

O anúncio das autoridades britânicas apanhou de surpresa as companhias aéreas, os hotéis e os próprios turistas. A alteração repentina remete para o que ocorreu no verão passado, quando foram anunciadas mudanças súbitas nas regras de quarentena que forçaram os turistas a correr para regressar a casa num curto espaço de tempo.

Atualizada às 12H30 com mais informação