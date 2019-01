Prédio vai ter 53 apartamentos por piso com 28 metros quadrados

Hong Kong, o mercado imobiliário mais caro do mundo, está pronto para intensificar o seu desenvolvimento residencial. A CK Asset Holdings planeia transformar o hotel New Territories em dois blocos residenciais com cinco mil apartamentos, de acordo a Bloomberg. A imobiliária tem vindo a renovar propriedades antigas para combater a falta de espaço na cidade.

Divididos por 47 andares, serão aproximadamente 53 apartamentos por piso, tornando-se este o projeto residencial privado mais denso da cidade, segundo o auditor oficial Vincent Cheung.

Os apartamentos terão em média 28 metros quadrados, o dobro do tamanho dos controversos micro apartamentos. Numa altura em que Hong Kong é considerada a cidade mais cara do mundo já há oito anos, os apartamentos pequenos são populares entre os compradores devido aos preços mais atrativos.

De acordo com Thomas Lam, diretor executivo da Knight Frank LLP, o metro quadrado destas unidades deve atingir os 1.785 dólares (cerca de 1.560 euros).