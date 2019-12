Prémio máximo do Euromilhões sobe para 200 milhões no próximo ano

Ao fim de três anos, a legislação sobre o Euromilhões, um dos jogos mais populares em Portugal, vai mudar. A partir de 2020, o prémio máximo sobe de 190 milhões para 200 milhões de euros, valor que se pode manter durante quatro concursos consecutivos.

De acordo com a portaria publicada em Diário da República, esta segunda-feira, 2 de dezembro, o Governo indica ser “oportuno proceder à respetiva atualização, através da otimização dos parâmetros e regras do jogo que se espelham, nomeadamente, na revisão das percentagens de alocação das receitas às categorias de prémios e ao fundo de reserva, bem como no aumento faseado do valor máximo que o jackpot pode atingir”.

O diploma, assinado pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, entra em vigor amanhã, mas produz efeitos apenas para as apostas registadas a partir de 4 de fevereiro de 2020, inclusive.

O Euromilhões é um jogo social do Estado disponibilizado em nove países europeus – Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Irlanda, Áustria, Bélgica, Luxemburgo e Suíça.

“Os mercados e as preferências dos consumidores são, hoje em dia, uma realidade dinâmica que merece atenção constante, acompanhando a respetiva evolução”, refere o diploma.