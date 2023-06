Prémios de gestores não afastam benefício em IRC

© Unsplash

Afinal as empresas que subam os prémios dos seus administradores e gestores não ficam afastadas do benefício em IRC. A notícia (de acesso pago) é avançada pelo Negócios esta sexta-feira, e dá conta que apenas a remuneração fixa dos gestores empresariais será considerada para o acesso ao benefício fiscal do incentivo à valorização salarial, em IRC.

Recorde-se que a lei diz que para ter estes benefícios, o cálculo salarial de uma empresa tem de incluir a remuneração fixa de todos os colaboradores, onde também se incluem aqueles responsáveis.

A clarificação está na proposta governamental feita esta semana e decorre da negociação com os parceiros sociais para inclusão na lei do Orçamento do Estado para 2023 do incentivo à valorização salarial, que prevê uma majoração em IRC de 50% dos encargos salariais relativos a aumentos superiores a 5,1% (e acima do salário mínimo).

A ser aprovada pode vir a aumentar as desigualdades de ordenados nas empresas, por via dos possíveis bónus e prémios que os gestores aufiram.

Os parceiros sociais indicaram que haverá nova reunião da Concertação Social na próxima semana, para preparar o ano fiscal de 2024.