Presidenciais: Idosos confinados em lares também poderão votar antecipadamente

Utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, onde o novo coronavírus infetou 54 pessoas, das quais 12 morreram, no Nordeste, ilha de Sao Miguel, Açores, 29 de dezembro de 2020. Na estrutura, que albergava 54 idosos, 38 ficaram infetados e, destes, 12 morreram. O vírus infetou também 13 funcionários e três familiares de funcionários. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA). EDUARDO COSTA /LUSA

