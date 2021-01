Marcelo liderou onde há mais casos covid-19 e maior área ardida

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Janeiro, 2021 • 08:53 Partilhar este artigo Facebook

Neste portal, os resultados eleitorais de cada candidato são divididos em três, permitindo ver qual o terço dos concelhos onde foram obtidos os melhores resultados, os piores resultados e o resultado médio.

No mesmo portal, é possível cruzar esses resultados com um vasto conjunto de variáveis económicas e sociais que permitem caracterizar, em termos médios, como são os concelhos onde os candidatos tiveram melhores ou piores resultados.

Segundo o EyeData, no terço dos concelhos onde Marcelo Rebelo de Sousa obteve melhor resultado no sufrágio de hoje, a variação entre a área ardida e a média nacional é de 126,72%, uma vez que nos concelhos onde o atual Presidente da República mais liderou a área ardida é de 1,04% do território, enquanto a média nacional é de 0,46%.

Também relativamente aos concelhos com mais casos de covid-19 por 100.000 habitantes, com dados da última segunda-feira referentes aos 14 dias anteriores, Marcelo Rebelo de Sousa obteve os melhores resultados, com uma variação de 92,76%, uma vez que nesses concelhos houve 6.239,55 casos, quando a média nacional é de 3.236,99 casos.

No caso de Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições presidenciais de 2021 é também possível verificar o seguinte:

+++ AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE +++

Nos concelhos onde Marcelo Rebelo de Sousa teve melhor prestação na votação de hoje, o consumo de energia elétrica por habitante é inferior em 19,07% à média nacional, já que é de 3.3739,65 kilowatts/hora por habitante (kWh/hab) face à média nacional de 4.620,76 kWh/hab.

Também a percentagem de alojamentos servidos por drenagem de águas residuais é inferior à média nacional em 26,25 pontos percentuais, já que é de 62,17% nos concelhos onde o atual Presidente da República obteve melhor resultado e a média nacional é de 84,29%.

+++ DEMOGRAFIA +++

Os concelhos onde Marcelo Rebelo de Sousa teve uma melhor prestação têm também uma densidade populacional inferior à média nacional, já que é de 82,61 habitantes por km2 face à média nacional de 111,62 hab/km2.

Estes concelhos caracterizam-se também pela fraca presença de estrangeiros entre a população residente, uma vez que representam 1,97% da população total residente, um número abaixo dos 5,72% nacionais.

+++ ECONOMIA E TRABALHO +++

Em termos de poder de compra, os concelhos onde Marcelo Rebelo de Sousa obteve melhores resultados ficam abaixo da média nacional, com 73,93 pontos face ao índice nacional de 100.

O mesmo sucede com a produtividade aparente das empresas, que tem um valor 19,56% abaixo da média nacional, correspondendo a uma diferença entre 19.405,72 euros e 24.123,32 euros.

Também o valor das rendas por metro quadrado é inferior nestes concelhos, já que o valor mediano corresponde a 3,58 euros onde Marcelo Rebelo de Sousa teve melhores resultados e a média nacional é de 5,67 euros, uma diferença que também se verifica no valor mediano das vendas por metro quadrado (746,48 euros para 1.210,55 euros).

+++ EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA +++

Os concelhos onde Marcelo ganhou têm uma percentagem de empregadores com o ensino superior menor que a média nacional, já que esta é de 53,23% a nível nacional e 41,05% no caso dos concelhos com melhor prestação de Marcelo.

O número de população com mais de quinze anos com pelo menos o ensino secundário também é menor do que a média nacional, já que nos concelhos onde o Presidente da República reeleito obteve melhor resultado essa percentagem é de 21,22% e a média nacional é de 30,49%.

+++ POLÍTICA +++

Marcelo esteve melhor colocado hoje nos concelhos onde o PSD teve melhores resultados nas legislativas de 2019, uma vez que nessa altura o PSD registou 27,90% a nível nacional e 36,54% nos concelhos onde o candidato se destacou hoje, o mesmo sucedendo com a votação do CDS-PP em 2019 (4,25% no total nacional e 5,79% nos melhores concelhos de Marcelo).

O atual Presidente da República também saiu mais vitorioso em concelhos em que o PS obteve 35,44% nas legislativas de 2019, o que compara com os 36,65% que o partido do primeiro-ministro António Costa obteve então a nível nacional.

+++ SOCIEDADE +++

Os concelhos onde Marcelo Rebelo de Sousa obteve melhor votação têm menor disparidade salarial média mensal entre níveis de habilitação (21,46% contra 26,15 da média nacional) e entre profissões (28,28% contra 34,72% no país).

Estes concelhos têm também um número menor de camas em hospitais por mil habitantes (1,83 contra 3,15 na média nacional), menos médicos por mil habitantes (2,58 contra 5,39 a nível nacional) e pessoal ao serviço nos hospitais (4,79 contra 12,60 no país).

Há também um menor número de criminalidade registada pelas polícias por 100.000 habitantes (256,16 contra 314,61 a nível nacional) e de casamentos não católicos (60,89 contra 69,36% a nível nacional).