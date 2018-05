Presidente da Coreia do Sul reuniu-se com Kim Jong Un

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, esteve este sábado reunido com o líder da Coreia do Norte. No encontro, de acordo com a Reuters, os dois líderes debaterem a possível cimeira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A reunião entre Kim Jong Un e Moon Jae-in decorreu na fronteira entre as duas Coreias. “Os dois líderes trocaram opiniões de forma honesta sobre como [fazer com que] cimeira entre a Coreia do Norte e os EUA seja bem-sucedida e sobre a implementação da Declaração Panmunjom”, revelou o porta-voz de Moon Jae-in. O resultado deste encontro vai ser revelado este domingo, de acordo com informações avançadas pelos assessores do presidente da Coreia do Sul, citados pela agência de informação.

Esta reunião de cerca de duas horas surgiu depois de ontem ter ocorrido um novo volte-face nas relações entre os Estados Unidos e o regime de Pyongyang. Depois de ter anunciado o cancelamento da cimeira com a Coreia do Norte, na passada quinta-feira, o presidente dos EUA admitiu nas últimas horas que teve “conversas produtivas” com o regime de Pyongyang relativamente a agendar um novo encontro entre os dois países para 12 de junho.

“Estamos a ter conversas muito produtivas sobre termos novamente uma cimeira que, se acontecer, provavelmente vai ser em Singapura, na mesma data, a 12 de junho, e, se for necessário, vai ser prolongada”, disse Trump no Twitter.