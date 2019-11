Presidente da ERSE: “Descarbonização não significa eletrificação”

A presidente da ERSE-Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, Maria Cristina Portugal, afirmou esta terça-feira que descarbonizar a economia não implica seguir uma via 100% elétrica, em que o gás natural perde protagonismo.

“A descarbonização não significa necessariamente eletrificação”, disse a presidente da ERSE no encontro anual da Associação Portuguesa das Empresas de Gás Natural sobre ‘Gás Natural: Energia de hoje e do futuro’, que se realiza em Lisboa.

Adiantou que “a eletrificação (da economia) deixaria o gás natural na perspetiva de funcionar como backup (apoio) de uma outra fonte” de energia.

Salientou que se tem evoluído no sentido do “aproveitamento de infraestruturas” existentes e apontou a possibilidade de se escolher um “panorama em que temos os dois setores (do gás natural e da eletricidade), de alguma forma, muito interligados, com aproveitamento dos investimentos e custos que já foram feitas”.

Mas sublinhou que o “setor do gás tem que se mover de uma forma célere e inovadora no setor da energia”, num cenário de transição para uma economia de carbono zero.