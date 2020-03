Presidente da República faz teste na segunda-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai fazer o teste ao Covid-19. Esta decisão foi tomada depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter estado na terça-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, com uma turma de uma escola de Felgueiras, que foi encerrada devido ao internamento de um aluno, adiantou a Presidência, numa nota publicada no ‘site’ oficial.

O resultado do teste ao Covid-19, logo que estiver disponível, será divulgado no ‘site’ oficial da Presidência. O Presidente da República, com 71 anos, não apresenta sintomas da doença, mas o teste vai ser feito como uma medida de prevenção, explicou a mesma fonte.

Horas antes desta confirmação da realização do teste, a Presidência da República havia anunciado que Marcelo Rebelo de Sousa suspendeu a agenda por duas semanas e irá permanecer em casa sob monitorização, “apesar de não apresentar nenhum sintoma” de infeção por Covid-19.

Portugal regista 30 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19. Estão sob vigilância das autoridades de saúde 447 pessoas por contactos com infetados.

Todos os pacientes com o novo coronavírus estão hospitalizados. Do total de doentes, 18 são homens e 12 são mulheres.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3.800 mortos entre mais de 109 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, cerca de 60 mil já recuperaram.