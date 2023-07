Presidente da República marca eleições na Madeira para 24 de setembro

© André Rolo/Global Imagens

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou as eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para 24 de setembro.

"O Presidente da República marcou para 24 de setembro próximo, as eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira", lê-se numa nota publicada, esta terça-feira, no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

A data de 24 de setembro foi defendida por PSD, PS, CDS-PP e Juntos Pelo Povo (JPP) quando o chefe de Estado ouviu os partidos com assento no parlamento regional da Madeira, em 21 de junho, enquanto o PCP defendeu que as eleições deveriam ser em outubro.