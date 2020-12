Presidente diz se promulga OE2021 ou manda percalço Novo Banco para o TC na terça-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (D), acompanhado pelo primeiro-ministro, António Costa (E), fala aos jornalistas no final da XII Sessão de apresentação sobre a "Situação Epidemiológica da COVID-19 em Portugal", no Infarmed, em Lisboa, 19 de novembro de 2020. O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 191 concelhos. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O Presidente da República vai pronunciar-se sobre o Orçamento do Estado de 2021 (OE2021) na próxima terça-feira, dia 29 de dezembro, disse Marcelo Rebelo de Sousa num direto à porta de sua casa, em Cascais, transmitido pela RTP3.

Portanto, só na terça é que se saberá se o Presidente promulga a lei do OE2021, se fará algum reparo ou se envia a lei ou alguma norma para o Tribunal Constitucional fiscalizar.

Um dos pontos mais incertos neste OE2021 é o facto de não estar acautelada a despesa de 476 milhões de euros para meter no Novo Banco em 2021.

O PR pode muito bem acompanhar as críticas do Governo que acusa a oposição de estar a obrigar o Estado a passar um "cheque-careca", como disse o ministro das Finanças, de forçar o Estado a entrar em incumprimento.

"O OE2021 deve chegar no dia 28 à tarde, pode ser de manhã, pode ser à tarde", disse o Presidente à televisão.

"Tenho vindo a estudar aquilo que já foi publicado no Diário da Assembleia da República e portanto pronunciar-me-ei certamente até ao final do dia 29", rematou.

Recorde-se que no último dia de votações do OE (especialidade) foi aprovada uma proposta do Bloco de Esquerda (BE) que anulou a transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução para o Novo Banco.

PSD, PCP, PEV, Chega e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, votaram a favor da norma do BE, CDS-PP e PAN abstiveram-se, o votou contra, claro.

A decisão caiu muito mal no seio do governo. "Não vou estar aqui a discutir as tecnicidades jurídicas e só há uma coisa que digo: contrato assinado é contrato que tem de ser honrado, lei que existe é lei que tem de ser respeitada, e a legalidade será seguramente assegurada num país que se honra de ser um Estado de Direito", reagiu na altura o primeiro-ministro, António Costa.

No mesmo dia, Costa telefonou logo à presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, para garantir "o escrupuloso cumprimento dos compromissos assumidos no quadro da venda do Novo Banco (NB)".

António Ramalho, presidente do NB, considerou a anulação da verba um "percalço" e disse que este ia ser analisado "com profundidade" pelo banco que carrega ainda muitas heranças do antigo e falido BES.

De acordo com a lei, o Presidente da República pode, por exemplo, pedir ao Tribunal Constitucional (TC) a fiscalização preventiva da lei do Orçamento nos oito dias seguintes à receção do texto final.

Depois, o TC tem 25 dias para se pronunciar sobre a legalidade das normas que o PR pediu para fiscalizar.

O PR tem ainda outra opção. Promulgar o OE2021 com reservas de modo a que este entre em vigor a 1 de janeiro para que o País não fique em duodécimos e depois pedir a fiscalização sucessiva das normas, designadamente a que diz respeito ao NB.