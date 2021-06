Presidente do BCP foi à PJ para "colaborar" com as autoridades no caso Joe Berardo

Paulo Macedo, presidente executivo da CGD, Miguel Maya, CEO do Millennium bcp e António Ramalho, líder do Novo Banco. © Orlando Almeida / Global Imagens)

O presidente executivo do Millenium BCP, Miguel Maya, deslocou-se esta tarde ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para oferecer ajuda às autoridades na investigação que está a decorrer sobre "um grupo económico" ligado ao empresário Joe Berardo que terá lesado o banco em milhões de euros. Berardo e o seu advogado foram presos esta terça no âmbito desta grande operação judicial.

Segundo a SIC Notícias, que está no local, Miguel Maya, a figura de topo do BCP, banco a quem o empresário madeirense deverá cerca de 230 milhões de euros, pelo menos, foi informar as autoridades que lideram esta investigação do foro criminal que está disponível para colaborar.

A ideia de fundo será também tentar reaver algum dinheiro dos empréstimos do BCP que nunca foram pagos por Berardo ou pelas empresas e entidades a este ligadas que serviram para pedir créditos bancários. Além do BCP, há mais bancos lesados, caso do Novo Banco e da CGD.

Ao todo, nesta investigação, está em causa um rombo de quase mil milhões de euros nestes bancos.

A Caixa Geral de Depósitos (banco público e responsabilidade direta do Estado e dos contribuintes) carrega o maior calote, reclamando 439 milhões de euros em malparado relativo ao universo Berardo. O Novo Banco terá a haver 300 milhões de euros e ao BCP faltam os referidos 230 milhões.

Berardo deve passar a noite na prisão

Berardo e o seu advogado André Luiz Gomes foram detidos no âmbito de uma operação que visou "um grupo económico" que terá lesado vários bancos, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

O empresário madeirense, que fez fortuna na África do Sul nos anos 80 do século passado e depois disso em Portugal nos anos 90 e 2000, deverá pernoitar na prisão uma vez que o juiz responsável, Carlos Alexandre, não o pode fazer a audição durante esta terça-feira.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou que fez buscas em Lisboa, Funchal e Sesimbra numa operação movida por "suspeita de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento". A casa de José Berardo foi um dos alvos desta busca.

Em comunicado a PJ refere que que se trata de um grupo económico [com ligações a Berardo] "que entre 2006 e 2009 contratou quatro operações de financiamento com a Caixa Geral de Depósitos, no valor de cerca de 439 milhões de euros" e que terá causado "um prejuízo de quase mil milhões de euros" à Caixa, ao Novo Banco e ao BCP.

"Este grupo tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismos de renegociação e reestruturação de dívida para não a amortizar", acrescenta a polícia.

A PJ fez 22 buscas domiciliárias, 25 não domiciliárias, três buscas numa instituição bancária e visitou três escritórios de advogados.

Esta investigação começou em 2016 e procura indícios e provas de "atos passíveis de responsabilidade criminal e dissipação de património".