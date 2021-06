Presidente do BCP foi à PJ para "colaborar" com as autoridades no caso Joe Berardo

Paulo Macedo, presidente executivo da CGD, Miguel Maya, CEO do Millennium bcp e António Ramalho, líder do Novo Banco. © Orlando Almeida / Global Imagens)

O presidente executivo do Millenium BCP, Miguel Maya, deslocou-se esta tarde ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para oferecer ajuda às autoridades na investigação que está a decorrer sobre "um grupo económico" ligado ao empresário José (Joe) Berardo que terá lesado o banco em milhões de euros. Berardo e o seu advogado foram presos esta terça no âmbito de uma grande e já longa operação judicial.

Segundo a SIC Notícias, que está no local, Miguel Maya, a figura de topo do BCP, banco a quem o empresário madeirense (ou empresas de fachada a si ligadas) deverá cerca de 230 milhões de euros, pelo menos, foi informar as autoridades que lideram a investigação que está disponível para colaborar.

Maya aparece nas imagens da SICN dentro de um carro, a abandonar as instalações da PJ, em Lisboa.

A ideia de fundo será também acelerar todo este processo e tentar reaver algum dinheiro dos empréstimos e fundos que o BCP, do tempo de Jorge Jardim Gonçalves e de Paulo Teixeira Pinto, canalizou para o perímetro de Berardo.

Muitos milhões nunca foram pagos por Berardo ou pelas empresas e entidades a este ligadas, que serviram para ir pedindo sucessivos créditos bancários, por exemplo. Além do BCP, há mais bancos lesados, como Novo Banco e CGD. Ca caixa carrega o maior prejuízo, no âmbito desta investigação.

Ao todo, no perímetro desta operação judicial do foro criminal está em causa um rombo de quase mil milhões de euros nos balanços destes bancos. Mas pode ser mais.

A Caixa Geral de Depósitos (banco público e responsabilidade direta do Estado e dos contribuintes) carrega o maior calote, reclamando 439 milhões de euros em malparado relativo ao universo Berardo. O Novo Banco terá a haver 300 milhões de euros e ao BCP faltam os referidos 230 milhões.

Comprar ações com empréstimos do próprio banco e dá-las como garantia

Ainda no caso do BCP, que diz ser um dos maiores credores de Berardo, é de recordar que este problema já se arrasta há anos.

Segundo contou o Público em finais de 2007, quando Jardim Gonçalves se desligou de todos os cargos executivos que tinha no BCP, dois anos antes, em 2005, "o balanço revelava que 2764 milhões de euros de créditos e de garantias estavam concentrados em apenas quatro investidores, com cerca de 13% capital: a EDP, o Grupo Mello, a Teixeira Duarte e Joe Berardo".

Foi amplamente noticiado na altura que Berardo entrou no capital no BCP comprando ações com recurso a empréstimos do próprio banco e, pior, deu essas ações como colateral (garantia) nesses empréstimos do BCP.

Quando o BCP afundou em bolsa e o universo Berardo falhou o reembolso da dívida, a garantia de pouco ou nada serviu, como é lógico. Foi assim que apareceu o enorme malparado.

Berardo deve passar a noite na prisão

Berardo e o seu advogado André Luiz Gomes foram detidos no âmbito de uma operação que visou "um grupo económico" que terá lesado vários bancos, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

O empresário madeirense, que fez fortuna na África do Sul nos anos 80 do século passado e depois disso em Portugal nos anos 90 e 2000, deverá pernoitar na prisão uma vez que o juiz responsável, Carlos Alexandre, não o pode fazer a audição durante esta terça-feira.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou que fez buscas em Lisboa, Funchal e Sesimbra numa operação movida por "suspeita de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento". A casa de José Berardo foi um dos alvos desta busca.

Em comunicado a PJ refere que que se trata de um grupo económico [com ligações a Berardo] "que entre 2006 e 2009 contratou quatro operações de financiamento com a Caixa Geral de Depósitos, no valor de cerca de 439 milhões de euros" e que terá causado "um prejuízo de quase mil milhões de euros" à Caixa, ao Novo Banco e ao BCP.

"Este grupo tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismos de renegociação e reestruturação de dívida para não a amortizar", acrescenta a polícia.

A PJ fez 22 buscas domiciliárias, 25 não domiciliárias, três buscas numa instituição bancária e visitou três escritórios de advogados.

Esta investigação começou em 2016 e procura indícios e provas de "atos passíveis de responsabilidade criminal e dissipação de património".