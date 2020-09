Presidente do Conselho Europeu entra em quarentena e cimeira especial é adiada

O conselho europeu especial que teria lugar esta semana (24 e 25 de setembro) foi adiado porque o presidente da instituição, o belga Charles Michel, começou esta terça-feira a cumprir quarentena porque pode estar infetado pelo coronavírus.

De acordo com o seu porta-voz, Barend Leyts, “o presidente do Conselho soube hoje que um dos seus seguranças, com quem esteve em contacto próximo no início da semana passada, testou positivo para a Covid-19”.

Através do Twitter, o assessor de Michel explicou que “o presidente é testado regularmente e que ontem [segunda-feira, 21] deu negativo”.

No entanto, “em respeito pelas regras sanitárias belgas, ele entrou em quarentena a partir de hoje”.

Daqui decorre que a cimeira especial que teria lugar na quinta e na sexta-feira desta semana é desconvocada.

“O presidente decidiu adiar o Conselho Europeu especial para os dias 1 e 2 de outubro”, acrescenta a mesma fonte oficial.

Como está de quarentena (14 dias), significa também que a visita de Charles Michel à Ucrânia, no sábado, também foi cancelada.

Esta reunião especial do Conselho tem na sua ordem de trabalhos a discussão sobre como tornar o mercado interno mais coeso, sobre o futuro da política industrial europeia e sobre a digitalização da economia.

Fora da ordem de trabalhos oficial, mas em cima da mesa desta reunião estarão também as primeiras trocas de impressões entre os vários chefes de governo sobre os planos de recuperação das 27 economias da União Europeia.

António Costa, o primeiro-ministro, apresentou já revelou um género de versão preliminar do seu plano de recuperação numa sessão pública em Portugal. Chamou-lhe “Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal”.

A primeira versão do plano completo será revelada a 14 de outubro e no dia seguinte será apresentado à Comissão Europeia. Até lá as ideias do documento estarão em consulta pública, com o governo a ouvir os partidos e outras organizações da sociedade civil.

Este plano, que assenta no trabalho de coordenação do engenheiro António Costa Silva, é no fundo a proposta do governo português sobre como quer gastar o dinheiro dos subsídios e dos empréstimos europeus para ajudar a tirar a economia da atual crise.

