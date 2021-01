Presidente do Conselho Europeu reúne-se hoje com Costa e visita Jerónimos

O primeiro-ministro, António Costa, (esquerda) e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel (direita), em Bruxelas, na Bélgica, 01 dezembro de 2020. EPA/STEPHANIE LECOCQ / POOL © EPA

O primeiro-ministro, António Costa, recebe esta terça-feira o presidente do Conselho Europeu para uma reunião de trabalho, na qual participará também o Ministro dos Negócios Estrangeiros, num programa que inclui ainda uma visita ao Mosteiro dos Jerónimos.

Do programa da visita de Charles Michel consta uma reunião de trabalho com o primeiro-ministro, na qual participam o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e a secretária de Estado do Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e que acontece a partir das 15:30, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Está também prevista uma breve visita ao Mosteiro dos Jerónimos, local onde foi assinado o Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (atual União Europeia), em 1985.

A visita do presidente do Conselho Europeu é o primeiro encontro oficial da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

Também hoje, pelas 18:30, o Grande Auditório do Centro Cultural de Belém será palco do espetáculo inaugural da presidência portuguesa, com um concerto da Orquestra Sinfónica Portuguesa, conduzido pela maestrina Joana Carneiro.

O espetáculo contará ainda com a participação dos artistas Ana Moura, Carminho, Camané, Sara Correia e da guitarrista Marta Pereira da Costa, com curadoria do Museu do Fado e direção artística de Elisabete Matos.

O fadista Carlos do Carmo, que morreu na passada sexta-feira, aos 81 anos, será homenageado durante o concerto, depois de o Governo ter decretado um dia de luto nacional pela sua morte.

Portugal assumiu a sua quarta presidência do Conselho da UE no dia 01 de janeiro, a qual se estenderá durante o primeiro semestre de 2021, sucedendo à Alemanha e antecedendo a Eslovénia, sob o lema "Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital".