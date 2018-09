Presidente do WTTC elogia políticas portuguesas no setor: “Devem ser replicadas”

As políticas no setor do turismo em Portugal “devem ser replicadas”, afirmou esta terça-feira Gloria Guevara, presidente e CEO do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (em inglês, WTTC – World Travel & Tourism Council).

Na abertura do Fórum de Líderes Europeus do WTTC, que decorre em Lisboa, Gloria Guevara elogiou o setor português pelos números recorde, acrescentando tratar-se de um “crescimento impressionante”, sobretudo pela evolução na qualidade.

“Mas não se trata apenas de um trabalho do Governo”, continuou o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, sublinhando que o setor cresce a dois digítos pelo “esforço conjunto” do executivo e dos privados.

“Essa é a razão pela qual mais de 85% dos turistas dizem que Portugal ficou acima das suas expetativas”, refere.

Sobre a estratégia desenhada para os próximos 10 anos, o governante diz que o setor está a conseguir “alargar a atividade turística ao longo do ano e de todo o território”, reduzindo os efeitos da sazonalidade.

Caldeira Cabral reconhece, contudo, que “não se pode crescer sem investimento” e que, por isso, foram disponibilizadas linhas de financiamento a empresários que queiram reinventar os seus negócios com novas ofertas.

Na sua intervenção, o ministro não esqueceu o papel da inovação, que descreve como “a chave do sucesso”. “O turismo é um setor que não tem nada de tradicional”, reforçou, salientando a importância da tecnologia.

Promovido pelo Turismo de Portugal em conjunto com o WTTC, este fórum, que se realiza pela primeira vez em Portugal, reúne alguns dos principais líderes europeus do turismo, assim como responsáveis governamentais e especialistas regionais.

Peter Fankhauser, presidente executivo da Thomas Cook Group, Pierfrancesco Vago, presidente executivo da MSC Cruises, Mário Ferreira, presidente executivo da Mystic Invest e Miguel Frasquilho, presidente do Conselho de Administração da TAP são alguns dos oradores.

*Em atualização