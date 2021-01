Presidente pede manutenção de apoios e proteção social na renovação do estado de emergência

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O Presidente da República pede que o Governo mantenha os apoios sociais durante o renovado período do estado de emergência por mais uma semana.

"O diploma salienta a necessidade de o Governo continuar a prever mecanismos de apoio e proteção social, no quadro orçamental em vigor", lê-se na nota publicada no site da presidência.

"Depois de ouvido o Governo, que se pronunciou esta tarde em sentido favorável, o Presidente da República acabou de enviar à Assembleia da República, para autorização desta, o projeto de diploma renovando, pelo período de 8 dias, até 15 de janeiro de 2021, o estado de emergência para todo o território nacional", refere a nota que acompanha o projeto de decreto.

A renovação do estado de emergência por apenas oito dias é justifica com a falta de dados atualizados sobre a evolução da pandemia de covid-19. "Mantendo-se a situação de calamidade pública provocada pela pandemia Covid-19, e, não sendo possível realizar antes de meados de janeiro uma nova reunião com os especialistas, com dados significativos da evolução daquela, torna-se necessário renovar o estado de emergência por uma semana, de 8 a 15 de janeiro", lê-se no comunicado emitido esta terça-feira.

O projeto de diploma faz algumas clarificações face ao anterior decreto presidencial. "Clarifica que a possibilidade de requisição de trabalhadores se aplica especificamente para a realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa", refere.

Em relação à suspensão dos contratos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), também é feita uma precisão. "O adiamento de pedidos de cessação de relações laborais de trabalhadores do SNS não pode ser superior à duração do estado de emergência e ser justificado por imperiosas razões de serviço".