Prestação da casa aumenta no próximo mês

Prestação da casa aumenta

As prestações das casas vão ficar mais caras em novembro. Com as taxas Euribor a subir exponencialmente ao refletirem os aumentos dos juros anunciados pelo BCE, os contratos que foram revistos no próximo mês vão registar agravamentos entre 15% e 50%. O Governo prepara-se para anunciar medidas de ajuda às famílias, mas entretanto o jornal ECO, resolveu dar uma ajuda e faz uma simulação do que os portugueses podem esperar.

Assim, pegou num empréstimo de 150 mil euros a 30 anos e com um spread de 1% e verificou que se tiver como indexante a Euribor a 3 meses, a sua prestação nos próximos três meses irá subir para cerca de 585 euros, mais de 76 euros (+14,88%) em relação à prestação que pagava desde agosto.

Se tiver a Euribor a 6 meses, a prestação que vai pagar nos próximos seis será de mais de 630 euros, aumentando cerca de 158,62 euros (+33%) em relação à prestação que pagava desde maio. Se tiver a Euribor a 12 meses, a prestação que vai pagar nos próximos 12 meses irá subir para 650 euros, quase mais 234 euros (51,9%) em relação à prestação que pagou no último ano.

Como explica aquele jornal, mais de 1,3 milhões de contratos da casa estão indexados à taxa variável, o que representa mais de de 90% do mercado.