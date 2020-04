Primark e C&A avançam com lay-off

Depois dos encerramentos das lojas, os pedidos de lay-off no retalho especializado sucedem-se no país em Estado de Energência para combater a pandemia do coronavírus. Depois do El Corte Inglês, Fnac e da H&M é agora a vez da Primark e da C&A avançaram para esta via.

“Perante os desafios atuais da Covid-19, a Primark tomou a difícil decisão de enviar às entidades competentes um requerimento de “lay-off” temporário dos seus colaboradores, a partir do dia 1 de abril, por um período inicial de um mês. Estamos certos de que esta é a única alternativa viável para proteger o futuro do nosso negócio em Portugal”, confirmou fonte oficial da cadeia ao Dinheiro Vivo, a notícia tinha sido avançada pelo jornal especializado HiperSuper.

“A Primark comprometeu-se com seus colaboradores a garantir integralmente o seu salário durante o período inicial de duas semanas após o encerramento das nossas 10 lojas em Portugal”, refere a mesma fonte. “A nossa principal prioridade é a saúde e o bem-estar das nossas equipas e por isso que temos à disposição um Programa de Assistência ao Colaborador, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, que fornece ajuda e apoio aos colaboradores e às suas famílias, nestes tempos de dificuldade e incerteza.”

Em Portugal, a cadeia tem cerca de 2 mil colaboradores.

A C&A também avançou com esta medida em Portugal, segundo avançou o Hiper Super. Ao Dinheiro Vivo fonte oficial da cadeia não quis comentar, mas segundo informação enviada pela empresa aos colaboradores o pedido foi feito depois do registo de quebras de faturação 40%. “A C&A Modas, enquanto entidade empregadora, declara que no período em que decorrer o apoio extraordinário que irá solicitar e nos sessenta dias seguinte à sua aplicação, não cessará o contrato de trabalho celebrado (…), ou qualquer outro, através de despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho”, lê-se no documento, citado pelo jornal especializado.

Pelo menos, 3600 empresas já fizeram o pedido de lay-off no âmbito da pandemia do Covid-19.