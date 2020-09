Primavera BSS cresce 20% com vendas a atingir os 30 milhões em 2019

A Primavera BSS registou um volume de negócios de cerca de 30 milhões de euros em 2019, um crescimento de 20% face ao exercício anterior. A multinacional tecnológica de origem portuguesa gerou um EBITDA de cinco milhões de euros, um aumento de 51%.

Portugal representou 65% do negócio do grupo, sendo os restantes 35% distribuídos pelos mercados de Angola (que duplicou), Moçambique, Cabo Verde e Espanha.

Segundo comunicado distribuído à comunicação social, os resultados de 2019 tiveram um contributo positivo de quase todas as empresas do grupo, destacando-se a Valuekeep que registou um forte crescimento, sobretudo no mercado espanhol, e a Yet, empresa de soluções de transações eletrónicas de documentos, que reforçou a sua posição no setor público com a aquisição da Portugal Informático.

A Primavera BSS considera que “2019 foi um dos melhores anos de sempre” e, sublinha, um período de forte investimento, com abertura de novos escritórios em Lisboa e Luanda e de um centro de Investigação e Desenvolvimento em Leiria. O grupo fechou o ano com 350 colaboradores, mais 15% do que em 2018.

Jorge Batista, cofundador e co-CEO da tecnológica, admite que “a Primavera não deixará de sentir em 2020 o impacto resultante da crise Covid-19 e, nesse sentido, não antecipa para este ano um crescimento idêntico ao conseguido em 2019″.