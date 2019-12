Primeira fase do acordo comercial entre EUA e China assinada em 15 de janeiro

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) anunciou hoje que a primeira fase do acordo comercial com a China será firmada em meados de janeiro, e que irá depois a Pequim iniciar conversações sobre uma segunda fase.

“Vou assinar em 15 de janeiro uma grande e abrangente ‘fase um’ do acordo comercial com a China. A cerimónia vai decorrer na Casa Branca e estarão presentes altos representantes chineses”, transmitiu Donald Trump na sua conta na rede social ‘Twitter’.

O Presidente americano anunciou também que mais tarde irá deslocar-se a Pequim “para iniciar conversações sobre a fase dois” do acordo, mas não apontou uma data concreta para a viagem.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!

